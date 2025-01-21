"Все потрясающие": Усик назвал своих любимых боксеров

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своих боксерских предпочтениях.

Украинский чемпион назвал своим кумиром Мухаммеда Али, но также перечислил ряд любимых боксеров, поединки которых он смотрел в детстве по телевидению.

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"Когда я еще не занимался боксом, я играл в футбол, посещал секцию дзюдо, но мой папа был большим поклонником спорта, в частности бокса. Когда мы жили в селе, возле Чернигова, мой отец каждое воскресенье будил меня в семь или шесть утра, потому что по украинскому телевидению показывали бокс.

Я смотрел бои Кличко, Тайсона, Льюиса, много кого, Холифилда, Мэнни Пакьяо, Котто, Тринидата… Кто был моим фаворитом? Мухаммед Али, хоть я и не смотрел его поединков в прямом эфире. А так мне нравились Мигель Котто, Мэнни Пакьяо, Оскар Де Ла Хойя, Бернард Хопкинс - все они потрясающие боксеры", - сказал Усик в интервью The Ring.

Ранее Александр Усик ответил, готов ли дать реванш Даниэлю Дюбуа.

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