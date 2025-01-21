"Я профессиональный футболист": Усик озвучил свои планы после завершения боксерской карьеры

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своих планах после завершения боксерской карьеры.

По словам украинского чемпиона, он собирается заниматься футболом и намерен выступать за житомирское Полесье, с которым ранее подписал контракт и значится на официальном сайте "волков" как нападающий первой команды.

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"Я буду играть в футбол. Полесье, Полесье, Полесье - чемпион! Вы знаете, я профессиональный футболист. У меня контракт с украинским клубом. Полесье, Полесье! Это высшая лига. Полесье - это украинская команда. Мы сейчас идем… Четвертое место? Мы вроде на четвертом месте. Вы знаете украинскую команду Шахтер? Мы их обыграли.

Я давно поддерживаю Динамо Киев. Потому что впервые с отцом попал на стадион на матч Динамо. Это клуб с большой историей. Я за них болею. Но Полесье дало мне возможность и подписало со мной контракт. Но в будущем я забью гол в ворота Динамо. Динамо, мы забьем вам! Полесье!" - сказал Усик в интервью The Ring.

Ранее промоутер спрогнозировал, в каком дивизионе будет выступать Усик.

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