"Сила в стае": Полесье отреагировало на победу Усика над Фьюри в реванше
В ночь на воскресенье, 22 декабря, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся реванш обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика и бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.
Украинский боксер повторно одолел британца, одержав победу единогласный решением судей со счетом 116-112, 116-112, 116-112.
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На очередной успех Усика в противостоянии с Фьюри отреагировал житомирский футбольный клуб Полесье, в котором боксер пребывает на контракте.
"Чемпиооооооооооон", - выдали эмоциональное восклицание житомиряне у себя в Instagram.
Также в Полесье отметили, что Усик выходил в ринг в костюме с изображением эмблемы житомирского клуба.
"Сила в стае", - написала пресс-служба клуба.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри 2.
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