Узнай статистику ударов поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

В ночь на воскресенье, 22 декабря, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся реванш обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика и бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.

Украинский боксер во второй раз одолел британца, одержав победу единогласный решением судей со счетом 116-112, 116-112, 116-112.

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По данным системы CompuBox, в этом бою Усик нанес 423 удара, 179 из которых достигли цели - 42,3%. Фьюри выбросил 509 ударов с ощутимо меньшей эффективностью - 144 (28,3%).

73 джеба украинца из 211 были точными - 34,6%, тогда как у британца - 44 из 252 - 17,5%.

Усик выполнил 212 силовых ударов, 106 из которых достигли цели - 50%, а на счету Фьюри 100 из 257 - 38,9%.

Статистика ударов боя Усик - Фьюри 2

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри 2.

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