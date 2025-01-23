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Хирн назвал единственного достойного соперника для Усика

Промоутер выбрал непобежденного боксера.
Сегодня, 10:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Британский промоутер Эдди Хирн высказался по поводу объединенного чемпиона Александра Усика.

По словам функционера, только обладатель титула IBF в первом тяжелом дивизионе Джей Опетая способен составить конкуренцию украинцу.

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"Джей предан первому тяжелому весу, но считаю, что нужно следовать примеру Усика. Этот парень был лучшим в первом тяжелом весе, а затем поднялся и выиграл бесспорный титул в супертяжелом дивизионе.

Мы уделяем все свое внимание титулам в нашей весовой категории, но в необозримом будущем, мы поборемся с Усиком за чемпионский пояс в супертяжелом дивизионе. Я считаю, что Джей единственный, кто способен дать Усику бой в течение следующих 12-18 месяцев", - приводит слова Хирна talkSPORT.

Ранее Итаума оценил возможность боя с Усиком.

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