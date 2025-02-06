Поединок Канело и Кроуфорда отменен

Бой должен был пройти в сентябре текущего года.

Бой чемпиона WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля Альвареса (62-2-2, 39 KO) и обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) отменен. Об этом сообщает The Ring.

Причины срыва поединка неизвестны.

Поединок был запланирован на сентябрь в Лас-Вегасе.

На кону должны были стоять титулы Канело во втором среднем весе (76,2 кг), Кроуфорд выступает в первом среднем весе (69,8 кг).

Ранее промоутер назвал условие, при котором Фьюри возобновит карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!