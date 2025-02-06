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Промоутер назвал условие, при котором Фьюри возобновит карьеру

Уоррен сделал откровенное заявление.
Сегодня, 07:25
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что его клиент может возобновить карьеру.

Функционер заявил, что британец вернется за солидный гонорар.

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"Я Тайсона не беспокоил и уж точно мы не говорили о боях. Он должен сам принимать решения. Фьюри очень, очень богатый человек. Он заработал серьезные деньги за карьеру. Если говорить о деньгах, то ему больше не нужно драться. Если он вернется, то только потому, что у него большое сердце.

Конечно, если Тайсону хорошо заплатят, то он будет драться, но у него бойцовское сердце", - приводит слова промоутера talkSPORT.

В декабре Фьюри проиграл Александру Усику единогласным решением судей, а в январе объявил о завершении карьеры.

Ранее тренер назвал боксера, который победит Усика.

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