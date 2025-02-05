"Я бы даже близко не подходил": тренер назвал боксера, которого Джошуа должен избегать

Авторитетный Барри Макгиган высказался по поводу Энтони Джошуа.

Эксперт считает, что британец не должен соглашаться на бой против Мартина Баколе.

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"Если бы я управлял карьерой Джошуа, то даже близко не подходил бы к Баколе. У Энтони осталось только четыре боя, и в реальности ему нужно подраться за титул или с Тайсоном Фьюри. Но Энтони, вероятно, заработает в этом регионе 200 миллионов фунтов стерлингов.

Так что почему бы он хотел боя с Баколе? Я знаю, что Турки Аль аш-Шейх решил проблему с недостаточно большим гонораром. В случае с боями, которые мы всегда хотели увидеть, люди использовали проблему с деньгами, но теперь она устранена", - сказал МакГиган для talkSPORT.

Ранее промоутер Джошуа резко отреагировал на слухи о бое с Баколе.

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