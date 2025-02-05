Промоутер Джошуа резко отреагировал на слухи о бое с Баколе

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, опроверг слухи о подписании контракта на бой против конголезского боксера Мартина Баколе.

Представитель британца отметил, что не исключает вероятности проведения подобного поединка, но сейчас он даже не обсуждался.

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"Последние слухи до меня дошли в субботу. Якобы контракт на бой между Мартином Баколе и Энтони Джошуа уже подписан и все решено. Но мы ни разу даже не говорили об этом поединке. Я не исключаю такую ​​возможность, но даже разговора об этом не было. Так что не знаю, откуда это взялось", - сказал Хирн в комментарии YouTube-каналу Matchroom Boxing.

Ранее промоутер назвал главную цель Джошуа после срыва боя с Фьюри.

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