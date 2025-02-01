Промоутер назвал главную цель Джошуа после срыва боя с Фьюри

Хирн подтвердил, что британец намерен стать трехкратным чемпионом мира.

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о будущем своего клиента.

По словам специалиста, британский боксер сосредоточен на поединке с победителем боя между действующим чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

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"Нас интересует реванш с Даниэлем Дюбуа. Я бы даже сказал не конкретно реванш с Дюбуа, а титул чемпиона мира.

Паркер может победить Дюбуа. В таком случае, мы встретимся с Джозефом", - приводит слова Хирна Seconds Out.

Ранее промоутер Усика рассказал, кого видит возможным соперником своего подопечного.

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