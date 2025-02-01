Промоутер Усика подтвердил, что украинец может сменить весовую категорию

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), высказался о будущем украинца.

По словам Красюка, Усик не собирается завершать карьеру. Одним из вариантов продолжения карьеры является возвращение в тяжелый вес.

Читай также: "Наделен достаточным боксерским IQ": Красюк выбрал фаворита боя Дюбуа против Паркера

"Переход в тяжелый вес? Это один из вариантов. Он принимает решение и один из вариантов – вернуться в тяжелый вес.

Разумно ли это? Рассудительно ли это? Не знаю, трудно сказать. Но Усик никогда не делал рассудительных вещей. С начала его карьеры никто не верил, что он сможет стать кем-то достойным.

Я был его промоутером с момента его первого боя, и после четвертого боя я слышал, как люди говорили, что Усик не является особенным, что бойцы из топ-10 могли легко победить его. Но теперь мы видим, что этот парень стал абсолютным чемпионом в тяжелом и супертяжелом весе, поэтому мы не можем полагаться на чье-то мнение", - сказал Красюк для Ring Magazine.

Ранее промоутер Усика рассказал, вернется ли Фьюри в бокс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!