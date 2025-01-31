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"Наделен достаточным боксерским IQ": Красюк выбрал фаворита боя Дюбуа против Паркера

Промоутер украинца Александра Усика сделал прогноз на предстоящий бой других тяжеловесов.
Вчера, 23:48
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images

Александр Красюк поделился соображениями по поводу февральского поединка между британцем Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером. Украинец отметил сильные стороны обоих боксеров, но предпочтение отдал одному из них.

"Как я всегда говорил, без всякого неуважения к Даниэлю, ставлю на Паркера. Причина не только в том, что он мой друг. Паркер кажется более техничным, более стратегическим, а его работа ногами намного лучше Даниэля.

Однако Даниэль имеет очень сильный удар, что может стать решающим в бою. Но Паркер наделен достаточным боксерским IQ, чтобы одолеть Даниэля", – сказал Красюк Ring Magazine.

Поединок Дюбуа – Паркер намечен на 22 февраля. Бой состоится в Эр-Рияде на Kingdom Arena. На кону будет стоять чемпионский пояс IBF британца.

Напомним, накануне чемпион UFC Перейра изъявил желание драться с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Красюк Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа

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