"Я чемпион, поэтому хочу драться с чемпионом": Усик получил претендента на бой из UFC

Список желающих выйти в ринг против украинского боксера пополнился обладателем пояса полутяжелого веса бойцовского чемпионата.

Алекс Перейра хотел бы подраться с Александром Усиком. 37-летний бразилец готов попробовать силы в боксе.

"Я чемпион, поэтому хочу драться с чемпионом – Усиком. Я чувствую, что на самом деле могу хорошо справиться. Люди говорят о боксе. Он среди моих сильнейших навыков", – заявил Перейра в эфире JAXXON PODCAST.

Боец смешанных искусств завоевал титул UFC в полутяжелом весе осенью 2023 года. С тех пор он трижды защитил чемпионский пояс от посягательств конкурентов. Следующий бой Перейра проведет 8 марта.

К слову, ранее Паркер собрался драться с Усиком после Дюбуа.

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