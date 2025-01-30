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"Будет отличная возможность": Паркер нацелился на бой с Усиком после Дюбуа

Временный чемпион поставил перед собой амбициозную задачу.
Сегодня, 16:08
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о своих планах после боя против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

По словам новозеландского боксера, в случае победы над британцем 22 февраля он рассчитывает получить возможность побороться за звание бесспорного чемпиона дивизиона с Александром Усиком, который владеет поясами WBC, WBA и WBO.

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"Кто-то говорил, что победитель этого боя может получить шанс подраться с Усиком. Поэтому, если я выиграю, или когда я выиграю, у меня будет прекрасная и отличная возможность провести бой за звание абсолютного чемпиона.

Но ты никогда не можешь знать заранее. В боксе все всегда меняется, планы всегда меняются. И тебе нужно просто все принять и действовать согласно тому, что сейчас перед тобой", - сказал Паркер в комментарии BOXING NOW.

Ранее Паркер предостерег Дюбуа от дальновидных планов.

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