"Он сходит с ума": Уайт раскритиковал Дюбуа за поспешно брошенный вызов Усику

Британский представитель супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт раскритиковал поступок чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа, который бросил вызов обладателю титулов WBC, WBA и WBO Александру Усику сразу после его реванша с Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, он не понимает, зачем его соотечественник требует поединок от украинца, еще не разобравшись с Джозефом Паркером в ближайшем бою.

Читай также: Промоутер нашел виновного в поражении Дюбуа от Усика

"Дюбуа сходит с ума. Он должен думать о Джозефе Паркере, потому что драться с ним не так уж и просто. Это безумие, потому что намечается большой и опасный бой, а потом уже вызывай Усика. Это не имеет смысла.

Он должен был сказать Усику: "Давай разберемся с этим в будущем, у меня есть дела с Паркером, если я смогу с ним справиться, то мы сделаем это".

Сейчас Дюбуа уверен в себе и сходит с ума, ему все равно. Поэтому такие парни проигрывают, потому что они игнорируют своих противников и смотрят в сторону более крупных боев", - приводит слова Уайта PunchJunkie.

Ранее Усик ответил, готов ли дать реванш Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!