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Промоутер нашел виновного в поражении Дюбуа от Усика

Уоррен раскритиковал рефери, который работал на поединке.
Сегодня, 12:40
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Авторитетный промоутер Фрэнк Уоррен вспомнил поединок Даниэля Дюбуа и Александра Усика.

По словам функционера, британец проиграл украинцу, ведь ему мешал рефери.

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"Поединок против Александра Усика стал определяющим моментом в карьере Даниэля Дюбуа. 

Даниэль знает, что должен был сделать больше в том бою, но его отвлекал рефери. Это мы уже обсуждали миллион раз", - сказал промоутер для BoxNation.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в девятом раунде. В пятом раунде британец откровенно пробил ниже пояса.

В последнем бою Даниэль нокаутировал Энтони Джошуа и защитил чемпионский титул IBF.

Ранее промоутер назвал желаемого соперника для Энтони Джошуа.

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