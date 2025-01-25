Промоутер назвал желаемого соперника для Энтони Джошуа

Эдди Хирн, промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа, высказался по поводу своего подопечного.

По словам функционера, Джошуа рассчитывает получить поединок с победителем боя между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

"Пока у нас не было разговора по этому поводу, но я хотел бы, чтобы он встретился с победителем боя Дюбуа - Паркер, за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Это то, чего хочет Энтони", - сказал Хирн для IFL TV.

Поединок Дюбуа и Паркера пройдет 22 февраля в Саудовской Аравии.

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