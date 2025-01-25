iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер назвал желаемого соперника для Энтони Джошуа

Хирн верит, что британец получит чемпионский бой.
Сегодня, 08:30
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа, высказался по поводу своего подопечного.

По словам функционера, Джошуа рассчитывает получить поединок с победителем боя между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

"Пока у нас не было разговора по этому поводу, но я хотел бы, чтобы он встретился с победителем боя Дюбуа - Паркер, за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Это то, чего хочет Энтони", - сказал Хирн для IFL TV.

Поединок Дюбуа и Паркера пройдет 22 февраля в Саудовской Аравии.

Напомним, Иноуэ эффектно разобрался с корейцем, наказав за дерзкое "приглашение" атаковать.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Он выполнит свою работу": Тренер Дэвиса назвал ключ к успеху в бою с Беринчиком "Он выполнит свою работу": Тренер Дэвиса назвал ключ к успеху в бою с Беринчиком
Беллингем впервые сфотографирован со своей девушкой - она познакомилась с родителями Беллингем впервые сфотографирован со своей девушкой - она познакомилась с родителями
Биатлон-2024/2025: женской гонкой преследования и мужской эстафетой продолжится шестой этап Кубка мира Биатлон-2024/2025: женской гонкой преследования и мужской эстафетой продолжится шестой этап Кубка мира
Футбол сегодня: Манчестер Сити - Челси, Наполи - Ювентус, матчи Арсенала, Реала, Баварии Футбол сегодня: Манчестер Сити - Челси, Наполи - Ювентус, матчи Арсенала, Реала, Баварии
Помочь журналистам

Видео

Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: женской гонкой преследования и мужской эстафетой продолжится шестой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Сити - Челси, Наполи - Ювентус, матчи Арсенала, Реала, Баварии
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Бокс09:48
"Он выполнит свою работу": Тренер Дэвиса назвал ключ к успеху в бою с Беринчиком
Европа09:40
Беллингем впервые сфотографирован со своей девушкой - она познакомилась с родителями
Биатлон09:09
Биатлон-2024/2025: женской гонкой преследования и мужской эстафетой продолжится шестой этап Кубка мира
Европа08:50
Футбол сегодня: Манчестер Сити - Челси, Наполи - Ювентус, матчи Арсенала, Реала, Баварии
Бокс08:30
Промоутер назвал желаемого соперника для Энтони Джошуа
НХЛ08:07
НХЛ: Виннипег разбил Юту, Тампа-Бэй дожал Чикаго
НБА07:47
НБА: Кливленд проиграл Филадельфии, Мемфис обыграли Новый Орлеан
Бокс07:27
Поветкина отстранили на 4 года и аннулировали результаты 12 боев
Европа00:55
Тренер Хетафе подал заявление в полицию после матча с Барселоной
Европа00:36
Гризманн стал партнером бюджетного французского бренда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK