Промоутер назвал желаемого соперника для Энтони Джошуа
Хирн верит, что британец получит чемпионский бой.
Эдди Хирн, промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа, высказался по поводу своего подопечного.
По словам функционера, Джошуа рассчитывает получить поединок с победителем боя между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.
"Пока у нас не было разговора по этому поводу, но я хотел бы, чтобы он встретился с победителем боя Дюбуа - Паркер, за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Это то, чего хочет Энтони", - сказал Хирн для IFL TV.
Поединок Дюбуа и Паркера пройдет 22 февраля в Саудовской Аравии.
Напомним, Иноуэ эффектно разобрался с корейцем, наказав за дерзкое "приглашение" атаковать.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!