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Иноуэ эффектно разобрался с корейцем, наказав за дерзкое "приглашение" атаковать

Японский абсолютный чемпион ярким нокаутом защитил свое звание.
Сегодня, 14:44
Иноуэ защитил звание абсолютного чемпиона / Getty Images
Иноуэ защитил звание абсолютного чемпиона / Getty Images

Абсолютный чемпион во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (29-0, 26 КО) провел успешную защиту своих титулов, одержав уверенную победу над корейцем Йе Джун Кимом (21-3-2, 13 КО), который в этом бою заменил австралийца Сэма Гудмана (19-0, 8 КО).

Поединок состоялся 24 января на Ariake Arena в столице Японии Токио.

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После относительно спокойной стартовой трехминутки Иноуэ со второго раунда взял инициативу в свои руки и довел противостояние до закономерной победы.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Развязка боя наступила в четвертом раунде, в котором японский боксер одержал досрочную победу. Ким, и так уступая в поединке, провоцировал абсолютного чемпиона, "приглашая" продолжать драться и атаковать, за что и поплатился. Фатальным для корейца стал правый прямой в голову, после которого тот оказался на настиле ринга.

Источник: Getty Images

Ранее промоутер Боб Арум выбрал более легендарного боксера между Мэнни Пакьяо и Наоей Иноуэ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Наоя Иноуэ

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