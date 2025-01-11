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Иноуэ получил нового соперника после срыва боя с Гудманом

Абсолютный чемпион выйдет в ринг 24 января против корейского оппонента.
Сегодня, 15:05
Наоя Иноуэ / Getty Images
Наоя Иноуэ / Getty Images

Абсолютный чемпион во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (28-0, 25 КО) получил нового соперника после того, как окончательно сорвался его бой против австралийца Сэма Гудмана (19-0, 8 КО).

Как сообщает BoxingScene, японский боксер в своем ближайшем поединке встретится в ринге с корейцем Йе Джун Кимом (21-2-2, 13 КО).

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Дата и место проведения боксерского шоу остались неизменными - соперники подерутся 24 января в столице Японии Токио.

32-летний Ким сейчас занимает 11-е место в рейтинге WBO, но не входит в топ-15 WBC, WBA и IBF. Тем не менее ожидается, что на кону боя будут стоять все четыре пояса японца.

Напомним, что в своем последнем поединке 3 августа 2024 года Иноуэ техническим нокаутом одолел Ти Джея Дохени. Ким в предыдущем бою в мае прошлого года также одержал досрочную победу над Ракешем Лохчабом.

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