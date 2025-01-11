Бой Иноуэ против Гудмана во второй раз сорвался

Обязательный претендент по линии IBF австралиец Сэм Гудман (19-0, 8 КО) снялся с боя против абсолютного чемпиона второго легчайшего веса японца Наои Иноуэ (28-0, 25 КО).

Изначально поединок должен был состояться 24 декабря прошлого года, но австралийский боксер получил рассечение над левым глазом в тренировочном лагере, из-за чего бой перенесли на 24 января 2025 года.

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Тем не менее за две недели до поединка стало известно, что Гудман снова не сможет выйти в ринг, поскольку у него случился рецидив травмы.

Об этом сообщили представители австралийского боксера:

"No Limit Boxing с сожалением сообщает, что Сэм Гудман вынужден сняться с запланированного боя против Наои Иноуэ из-за рецидива травмы глаза", - говорится в сообщении.

Представители Иноуэ в свою очередь решили, что он все же выйдет в ринг 24 января, и в срочном порядке занялись поисками другого соперника на эту дату. Имя нового оппонента японского абсолютного чемпиона должны объявить в ближайшее время.

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