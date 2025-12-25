Барселона положила глаз на второго центрбека Ноттингема

Защитник английского Ноттингема Жаир Кунья оказался на радаре Барселоны. Испанский гранд рассмотрит подписание бразильца, сообщает Sport.es.

Молодой центрбек попал в список интересов "блаугранас". Спортивный директор клуба Деку пытался подписать Жаира еще во время выступлений того в Бразилии. Однако, прошлым летом он перешел в Ноттингем.

В основную обойму Форест Жаир пока не пробился. В нынешнем сезоне защитник провел всего 2 поединка. Барса заинтересована в подписании центрбека на постоянной основе без аренд.

Напомним, ранее Барселона проявила интерес к Мурильо из того же Ноттингема.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!