Футболка Марадоны с легендарной драки продана за рекордную сумму

Игровая майка чемпиона мира-1986 Диего Марадоны ушла с молотка за рекордные для его вещей 123 тысячи евро (с комиссией – 152 тысяч). На аукцион была выставлена ​​футболка с финала Кубка Испании 1984 года, сообщает Mundo Deportivo.

В том поединке Барселона аргентинца проиграла Атлетику из Бильбао (0:1). После финального свистка на поле вспыхнула грандиозная потасовка, активным участником которой был и Марадона. В результате ему разорвали футболку.

В описании лота указали, что впоследствии ее в раздевалке нашла сотрудница клуба. Она не смогла зашить футболку для стирки, так что оставила себе на память. Много лет спустя она подарила ее знакомому, а тот передал в наследство сыну.

Напомним, ранее Золотой мяч Марадоны сняли с торгов на аукционе Aguttes.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!