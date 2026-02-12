Скелетонист Гераскевич дисквалифицирован

В четверг, 12 февраля, у скелетониста Владислава Гераскевича были запланированы первые два заезда на Олимпиаде, однако он не примет в них участие, так как был дисквалифицирован.

Украинский спортсмен с начала соревнований использовал шлем, на котором были изображены погибшие украинские атлеты в результате российского вторжения.

Несмотря на запрет, установленный МОК, который разрешал выступать только с черной повязкой, Гераскевич не остановился и вышел на тренировку в том же шлеме.

В итоге его дисквалифицировали перед первым заездом за то, что Владислав продолжал использовать "шлем памяти", несмотря на запрет МОК во время соревнований.

Ранее Гераскевич проводил встречу с МОК касательно своей амуниции.

