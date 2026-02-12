iSport.ua
Русский Українська

Дэниел Дюбуа меняет тренера перед боем с Уордли

Британский супертяжеловес и Дон Чарльз объединились для майского боя в Манчестере.
Сегодня, 11:45       Автор: Валентина Чорноштан
Дэниел Дюбуа / Getty Images
Дэниел Дюбуа / Getty Images

Дэниел Дюбуа, который ранее работал с тренером Тони Симмсом, сменит его, сообщает The Ring.

По имеющейся информации, британский супертяжеловес нанял Дона Чарльза, с которым смог стать чемпионом мира.

Отметим, что именно под руководством Тони Симмса Дюбуа провел бой-реванш с Александром Усиком.

Теперь Дэниел вместе с Доном Чарльзом готовится к ближайшему бою с обладателем титула WBO в супертяжелом весе.

К слову, британские боксеры  должны встретиться на ринге в мае в Манчестере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дэниел Дюбуа

Статьи по теме

Уордли может провести защиту титула в бою с бывшим чемпионом Уордли может провести защиту титула в бою с бывшим чемпионом
Бывший чемпион мира Дюбуа планирует реванш за утраченный титул Бывший чемпион мира Дюбуа планирует реванш за утраченный титул
Джошуа оказался на 2 кг тяжелее Дюбуа на финальном взвешивании перед боем Джошуа оказался на 2 кг тяжелее Дюбуа на финальном взвешивании перед боем
Sold out. Все билеты на бой Усик - Дюбуа распродали за три часа Sold out. Все билеты на бой Усик - Дюбуа распродали за три часа

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: индивидуальная гонка у женщин продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк сыграет с Арсеналом, первый полуфинал Кубка Испании
просмотров
Милан-Кортина 2026: Норвегия уверенно возглавляет медальный зачет Олимпиады
просмотров

Последние новости

Европа12:55
Аутсайдер АПЛ отправил в отставку третьего за сезон тренера
ЧМ-202612:47
Томас Тухель подписал новое соглашение с Англией
Формула 112:29
Ред Булл столкнулся с проблемой на тестах в Бахрейне
Олимпийские игры11:58
Мировые команды поддержали Украину после дисквалификации
Бокс11:45
Дэниел Дюбуа меняет тренера перед боем с Уордли
Олимпийские игры11:20
МОК объяснил дисквалификацию Гераскевича
НБА10:56
Форвард Далласа пропустит Турнир восходящих звезд
Олимпийские игры10:29
Скелетонист Гераскевич дисквалифицирован
Европа10:03
Немецкий полузащитник Арсенала пропустит ближайшие матчи
Олимпийские игры09:40
После бронзы на Играх биатлонист попросил прощения в микст-зоне. Известна причина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK