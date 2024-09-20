Джошуа оказался на 2 кг тяжелее Дюбуа на финальном взвешивании перед боем

Энтони и Дэниел готовятся к очному поединку.

В рамках вечера бокса в Лондоне, Великобритания, состоится поединок между Энтони Джошуа и Дэниелем Дюбуа.

Накануне поединка «Эй-Джей» и «динамит» провели взвешивание, которое показало, укладываются ли они в супертяжелый вес.

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Обоим боксерам удалось это сделать. Энтони оказался почти на 2 кг тяжелее Дэниела (114.5 против 112.7).

Отметим, что бой между двумя британцами состоится в ночь с 21 на 22 сентября.

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