Джошуа оказался на 2 кг тяжелее Дюбуа на финальном взвешивании перед боем
Энтони и Дэниел готовятся к очному поединку.
В рамках вечера бокса в Лондоне, Великобритания, состоится поединок между Энтони Джошуа и Дэниелем Дюбуа.
Накануне поединка «Эй-Джей» и «динамит» провели взвешивание, которое показало, укладываются ли они в супертяжелый вес.
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Обоим боксерам удалось это сделать. Энтони оказался почти на 2 кг тяжелее Дэниела (114.5 против 112.7).
Отметим, что бой между двумя британцами состоится в ночь с 21 на 22 сентября.
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