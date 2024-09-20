Энтони Джошуа - Даниэль Дюбуа: прогноз на титульный бой 21.09.2024
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вскоре проведет поединок с соотечественником Даниэлем Дюбуа (21-2, 20 КО).
Боксеры проведут титульный бой, на кону которого будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF в дивизионе, которым владеет Дюбуа. Британец получил пояс после того, как Александр Усик сделал его вакатным перед реваншем с Тайсоном Фьюри.
Свой последний бой Джошуа провел в марте текущего года - победил Фрэнсиса Нганну нокаутом. В свою очередь, Дюбуа в июне техническим нокаутом победил Филипа Хрговича.
Коэффициент и ставки на бой Джошуа - Дюбуа
Энтони является фаворитом боя, но и шансы Даниэля оцениваются на должном уровне.
Прогноз букмекеров на бой Джошуа - Дюбуа
- Победа Джошуа: 1,29
- Ничья: 17.00
- Победа Дюбуа: 4.6
Согласно коэффициентам, ожидается, что Джошуа победит нокаутом.
Победа британца по очкам в этом поединке оценивается в 6,50, а Даниэля - в 13,0. На досрочную победу Энтони можно поставить с коэффициентом 1,45, а Дюбуа - с 5.50.
Статистика боев Джошуа - Дюбуа
Между собой бойцы проведут первую встречу, а с статистикой боев можно ознакомиться ниже.
Статистика боев
Джошуа - Дюбуа
28 победы 21
25 нокаутом 20
3 Поражения 2
Поединок двух британцев состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.
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