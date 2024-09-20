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Энтони Джошуа - Даниэль Дюбуа: прогноз на титульный бой 21.09.2024

Прогноз на бой Джошуа - Дюбуа. Узнай на iSport кто победит, какие коэффициенты и ставки на бой.
Сегодня, 09:33
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вскоре проведет поединок с соотечественником Даниэлем Дюбуа (21-2, 20 КО).

Боксеры проведут титульный бой, на кону которого будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF в дивизионе, которым владеет Дюбуа. Британец получил пояс после того, как Александр Усик сделал его вакатным перед реваншем с Тайсоном Фьюри.

Свой последний бой Джошуа провел в марте текущего года - победил Фрэнсиса Нганну нокаутом. В свою очередь, Дюбуа в июне техническим нокаутом победил Филипа Хрговича.

Коэффициент и ставки на бой Джошуа - Дюбуа

Энтони является фаворитом боя, но и шансы Даниэля оцениваются на должном уровне.

Прогноз букмекеров на бой Джошуа - Дюбуа

  • Победа Джошуа: 1,29
  • Ничья: 17.00
  • Победа Дюбуа: 4.6

Согласно коэффициентам, ожидается, что Джошуа победит нокаутом.

Победа британца по очкам в этом поединке оценивается в 6,50, а Даниэля - в 13,0. На досрочную победу Энтони можно поставить с коэффициентом 1,45, а Дюбуа - с 5.50.

Статистика боев Джошуа - Дюбуа

Между собой бойцы проведут первую встречу, а с статистикой боев можно ознакомиться ниже.

Статистика боев

Джошуа - Дюбуа
28 победы 21
25 нокаутом 20
3 Поражения 2

 

Поединок двух британцев состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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