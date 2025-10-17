iSport.ua
Бывший чемпион мира Дюбуа планирует реванш за утраченный титул

Дюбуа готовится вернуть титул в бою за шанс встретиться с Усиком.
Сегодня, 13:50       Автор: Валентина Чорноштан
Даниель Дюбуа / Getty Images
Даниель Дюбуа / Getty Images

Даниель Дюбуа планирует вернуть свой титул в 2026 году, сообщает промоутер Фрэнк Уоррен.

Читай также: Абсолютный чемпион Усик раскрыл свои деловые и спортивные планы

По имеющейся информации, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Даниель Дюбуа должен победить кубинца Франка Санчеса, чтобы получить статус обязательного претендента на бой с Александром Усиком, который владеет титулами WBC, WBO, IBF и WBA.

"Конечно, он попытается вернуть звание чемпиона мира. Ему всего 28 — это совсем юный возраст для супертяжёлого веса. Кроме того, дважды проиграть Усику — это не конец света, тем более что Дюбуа очень молод.

Нужно учиться, нужно расти дальше. Он должен показать всем, на что способен. Мы знаем, что Даниель умеет бить. Он всегда участвует в захватывающих боях, и если задуматься, за его последними поединками в прямом эфире наблюдало больше людей, чем за любым другим бойцом", — цитируют слова промоутера Sky Sports.

Напомним, что бой Усика с Даниелем Дюбуа прошёл в июле этого года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дэниел Дюбуа Френк Уоррен

