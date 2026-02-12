Аутсайдер АПЛ отправил в отставку третьего за сезон тренера

Ноттингем Форест распрощался с главным тренером команды Шоном Дайчем.

Об отставке 54-летнего специалиста аутсайдер АПЛ объявил на своем официальном сайте.

Читай также: Тоттенхэм неожиданно отправил в отставку главного тренера

"Футбольный клуб Ноттингем Форест подтверждает, что Шон Дайч освобожден от исполнения своих обязанностей главного тренера. Мы хотели бы поблагодарить Шона и его команду за их усилия во время работы в клубе и пожелать им всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Дайч, возглавлявший команду с октября 2025 года, был уже третьим тренером Ноттингема в этом сезоне. Ранее "лесники" уволили Нуну Эшпириту Санту и Анге Постекоглу.

На данный момент Ноттингем Форест пребывает в трех очках от зоны вылета в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 баллов в 26 сыгранных матчах.

В Лиге Европы "лесники" вышли в плей-офф, где в стыковых матчах встретятся с Фенербахче.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!