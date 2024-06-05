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Французский суд запретил продажу Золотого мяча Марадоны с аукциона

Семья легенды заявила, что трофей был у них украден.
Сегодня, 14:45
Диего Марадона / Getty Images
Диего Марадона / Getty Images

Золотой мяч Диего Марадоны был официально снят с аукциона, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, ранее аукционный дом Aguttes планировал выставить трофей легендарного аргентинца на торги 6 июня. Предполагалось, что Золотой мяч станет самым дорогим лотом в истории спорта.

Однако накануне торгов французский суд распорядился снять лот, так как семья Марадоны заявила, что Золотой мяч Диего был украден у них в 1989 году.

Суд постановил запретить продажу Золотого мяча, до тех пор, пока не выяснится, что именно произошло с трофеем и где он был последние десятки лет.

Ранее также сообщалось, что против Лукаса Пакета выдвинули серьезные обвинения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Диего Марадона

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