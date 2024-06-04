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FA требует пожизненной дисквалификации хавбека Вест Хэма

Лукас Пакета таки окончательно попался на мошенничестве.
Сегодня, 16:50
Лукас Пакета / Getty Images
Лукас Пакета / Getty Images

Полузащитник Вест Хэма Лукас Пакета может навсегда попрощаться с футболом, пишет The Sun.

Напомним, что еще в августе прошлого года FA подозревала бразильца в незаконных ставках. Теперь же дело стало совсем серьезным.

По информации источника, около 60 человек ставили на желтые карточки Пакета в определенных матчах и выиграли суммарно более 100 тысяч евро.

И последним гвоздем в крышку гроба Лукаса стало то, что в ходе расследования FA обнаружила, что все эти ставки были сделаны... на родном острове бразильца. Похоже, Пакета помогал зарабатывать кому-то из своих друзей.

В отчете указана рекомендация, что если игрока признают виновным, его следует пожизненно отстранить от футбола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лукас Пакета

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