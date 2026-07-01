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Футбол

Ключевой хавбек не поможет Бразилии в матче против Норвегии

Не успел восстановиться к 1/8 финала.
Сегодня, 09:51       Автор: Валентина Чорноштан
Лукас Пакета / Getty Images
Лукас Пакета / Getty Images

Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета пропустит матч 1/8 финала чемпионата мира против Норвегии из‑за травмы.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, хавбек бразильцев получил мышечную травму задней части левого бедра.

Напомним, что он выходил со старта во всех матчах чемпионата мира, после того как его заменили во втором тайме в игре с Японией. Именно в матче против японцев он ощутил дискомфорт.

Как передаёт медицинский штаб сборной Бразилии, повреждение, полученное Лукасом, является серьёзным, и это может занять длительное время на восстановление.

К слову, сборная Нидерландов осталась без тренера после вылета.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бразилии по футболу Лукас Пакета

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