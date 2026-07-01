Ключевой хавбек не поможет Бразилии в матче против Норвегии

Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета пропустит матч 1/8 финала чемпионата мира против Норвегии из‑за травмы.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, хавбек бразильцев получил мышечную травму задней части левого бедра.

Напомним, что он выходил со старта во всех матчах чемпионата мира, после того как его заменили во втором тайме в игре с Японией. Именно в матче против японцев он ощутил дискомфорт.

Как передаёт медицинский штаб сборной Бразилии, повреждение, полученное Лукасом, является серьёзным, и это может занять длительное время на восстановление.

К слову, сборная Нидерландов осталась без тренера после вылета.

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