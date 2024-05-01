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Прокуратура отвергла новое заключение о смерти Марадоны

Эксперт выдал крайне спорный вывод после обследования.
Сегодня, 12:20
Диего Марадона / Getty Images
Диего Марадона / Getty Images

Новый экспертный отчет о смерти Диего Марадоны, представленный за месяц до начала судебного процесса против врачей и сиделок аргентинца, утверждает, что он скончался от внезапного сердечного приступа, который был невозможно предвидеть. 

Предполагается, что смерть наступила в течение нескольких минут или нескольких часов, что противоречит предыдущему заключению, где утверждалось, что агония Марадоны длилась около двенадцати часов.

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По данным Sky Sport Deutschland, прокуратура отвергла новое заключение, поскольку его автор не является кардиологом и подготовил отчет за короткий срок.

Вместе с тем, прокурор утверждает, что это не меняет дела, поскольку новая версия противоречит отчету междисциплинарной комиссии из 21 эксперта, работавших над ним три месяца.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года, и врач, обслуживавший его, под следствием по подозрению в халатности.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Диего Марадона

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