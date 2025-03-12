В Аргентине начался суд по делу об убийстве Марадоны

Семерым медработникам грозит до 25 лет тюременого заключения.

В пригороде Буэнос-Айреса во вторник начался суд по делу об убийстве Диего Марадоны, сообщает RMC Sport.

Напомним, еще в 2021 году прокуратура Аргентины открыла расследования обстоятельств гибели аргентинского футболиста.

По официальной версии чемпион мира-1986 умер из-за остановки сердца. Однако расследование показало, что Марадона мог выжить, если бы получил надлежащее лечение.

Таким образом семеро медработников, которые ухаживали за футболистом перед его смертью, предстали перед судом, им грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения.

Адвокат Фернандо Бурландо, представляющий в суде интересы дочерей Марадоны, назвал действия врачей "тихим, но жестоким убийством", и "преступлением, замаскированным под халатность".

Предполагается, что судебный процесс затянется до июня, планируется опросить более 100 свидетелей.

Ранее также нападающий Атлетико получил длительную дисквалификацию за оскорбление арбитра.

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