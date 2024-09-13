Суд по делу о смерти Диего Марадоны перенесен на 2025 год

Уже второй раз начало судебного процесса было перенесено.

Суд над восемью медицинскими работниками, обвиненными в "убийстве по неосторожности" Диего Марадоны, перенесен с октября на март, согласно решению суда, сообщает ESPN.

Суд в Сан-Исидро, городе на окраине Буэнос-Айреса, удовлетворил просьбу троих из восьми обвиняемых во второй раз отложить судебный процесс, первоначально запланированный на 4 июня и который должен был начаться 1 октября.

В результате переноса начало процесса запланировано на 11 марта, говорится в решении суда.

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Великий футболист, который привел Аргентину к победе на чемпионате мира 1986 года, умер в возрасте 60 лет в ноябре 2020 года от сердечной недостаточности после перенесенной несколькими днями ранее операции на головном мозге.

Среди обвиняемых в смерти Марадоны — его нейрохирург, психолог, психиатр и медсестры, которым грозит тюремное заключение на срок от 8 до 25 лет.

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