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Ямаль: Невозможно достичь уровня Месси, я хочу быть самим собой

Юный талант Барселоны прокомментировал сравнения с восьмикратным обладателем Золотого мяча.
Сегодня, 11:18
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Каждого талантливого воспитанника Барселоны, который играет в атаке, общество любит называть "новым Месси".

Этот же ярлык повесили и на Ламина Ямаля. Но 17-летний испанец заявил, что он хочет быть самим собой.

"Мне нравится, что меня сравнивают с величайшим игроком в истории футбола, но я хочу быть самим собой. Достичь уровня Месси невозможно", - цитирует Ямаля ESPN.

Напомним, что Ламин Ямаль попал в список игроков, которые претендуют на Золотой мяч-2024.

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Соотечественник вингера Барселоны Родри признался, что он хочет победить в данной номинации.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси Ламин Ямаль

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