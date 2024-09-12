Ямаль: Я хочу провести всю свою карьеру в Барселоне
Интересное признание от одного из главных талантов поколения.
Вингер Барселоны Ламин Ямаль поделился планами на свою карьеру.
По словам испанца, который побил кучу возрастных рекордов в свои 17, всю свю карьеру он хочет провести в стане «сине-гранатовых».
«Я хочу всею карьеру игрока выступать только за Барселону.
Я хочу стать выдающейся фигурой в истории этого клуба», - цитирует Ямаля Фабрицио Романо.
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