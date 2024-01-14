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Сын Марадоны выступил с сенсационным заявлением о смерти своего отца

Кончина легендарного аргентинца могла быть не случайной.
Сегодня, 10:49
Диего Марадона / Getty Images
Диего Марадона / Getty Images

Диего Армандо Марадона-младший заявил, что его отца убили.

"Ведется открытое расследование. Мы, его дети, по-настоящему верим в аргентинское правосудие. Я убежден, что все должно было закончиться не так.

Они убили моего отца. Не мне говорить, кто это сделал, у меня есть свои мысли на этот счет, но я не могу их озвучить".

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"Его бросили на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать. Я пообещал себе: до последнего дня своей жизни я буду бороться за справедливость", – сказал Марадона-младший в интервью Mediaset.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года из-за острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Диего Марадона

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