iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Через три года после смерти: с Марадоны сняли обвинения в уклонении от уплаты налогов

Аргентинец оправдан в судебном деле.
Сегодня, 20:24
Диего Марадона / Getty Images
Диего Марадона / Getty Images

Легендарный футболист Диего Марадона был оправдан по делу в уклонении от налогов. Кассационный суд Рима посмертно снял с аргентинца обвинения.

Читай также: Умер единственный в истории четырехкратный чемпион мира

По словам адвоката Марадоны, решение суда остановило расследование. Наследники Диего имеют возможность требовать компенсации нанесенного ущерба.

"Все окончено, и я могу четко заявить, не опасаясь, что мне возразят, что Марадона никогда не уклонялся от уплаты налогов", – заявил адвокат в комментарии Reuters.

Напомним, Марадону обвиняли в использовании доверенных компаний в Лихтенштейне во избежание налогов при получении выплат от футбольного клуба Наполи с 1985 по 1990 год. Ему предъявлены обвинения, а также обязали выплатить 37 млн евро. 

Диего Марадона умер 25 ноября 2020-го на 61-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по футболу умер в возрасте 80 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Диего Марадона

Статьи по теме

"Этот Золотой мяч и для тебя": Месси рассказал, кому посвятил свою победу "Этот Золотой мяч и для тебя": Месси рассказал, кому посвятил свою победу
Берлускони рассказал, почему не смог пригласить Марадону в Милан Берлускони рассказал, почему не смог пригласить Марадону в Милан
Каннаваро рассказал, какое преимущество есть у Кварацхелии перед Марадоной Каннаваро рассказал, какое преимущество есть у Кварацхелии перед Марадоной
В Неаполе украли картину с ногой Марадоны В Неаполе украли картину с ногой Марадоны
Помочь журналистам

Видео

Удар с лету: Игнатенко забил за Бордо в Кубке Франции
Удар с лету: Игнатенко забил за Бордо в Кубке Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа22:30
"Мотивирована Сейшелами": супруга Зубкова показала откровенное фото с гипсом
Другие страны22:20
Не Кривцов: Интер Майами продал центрального защитника в Ривер Плейт
Европа22:00
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Европа21:56
"Он знает, что такое Барселона": Хави хочет, чтобы клуб продлил контракт с опытным игроком
Европа21:50
"У него много желчи": менеджер Стяуа уличил Коноплянку в обмане
Европа21:25
Челси с Мудриком разгромил Престон в Кубке Англии
Европа21:18
Эвертон пытается перехватить у Севильи хавбека Манчестер Юнайтед
Киберспорт21:04
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: broky открыл ТОП-10
Европа20:58
Жирона без помощи Довбика прошла в следующий раунд кубка Испании
Европа20:44
Удар с лету: Игнатенко забил за Бордо в Кубке Франции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK