Через три года после смерти: с Марадоны сняли обвинения в уклонении от уплаты налогов

Легендарный футболист Диего Марадона был оправдан по делу в уклонении от налогов. Кассационный суд Рима посмертно снял с аргентинца обвинения.

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По словам адвоката Марадоны, решение суда остановило расследование. Наследники Диего имеют возможность требовать компенсации нанесенного ущерба.

"Все окончено, и я могу четко заявить, не опасаясь, что мне возразят, что Марадона никогда не уклонялся от уплаты налогов", – заявил адвокат в комментарии Reuters.

Напомним, Марадону обвиняли в использовании доверенных компаний в Лихтенштейне во избежание налогов при получении выплат от футбольного клуба Наполи с 1985 по 1990 год. Ему предъявлены обвинения, а также обязали выплатить 37 млн евро.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020-го на 61-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по футболу умер в возрасте 80 лет.

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