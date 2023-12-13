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Чемпион Европы по футболу умер в возрасте 80 лет

Антонио Юлиано ушел из жизни.
Сегодня, 17:09
Антонио Юлиано / Наполи
Антонио Юлиано / Наполи

Мир спорта понес очередную невосполнимую потерю.

Как сообщает пресс-служба Наполи, экс-хавбек клуба и сборной Италии Антонио Юлиано ушел из жизни в возрасте 80 лет. 

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В составе "партенопейцев" Юлиано выигрывал Кубок страны, Англо-итальянский Кубок и Кубок Альп. В сборной полузащитник смог завоевать чемпионат Европы 1968 года.

После завершения игровой карьеры итальянец вернулся в стан Наполи в качестве спортивного директора. Именно при его пребывании на этой должности клуб подписал Диего Марадону, который является, вероятно, главной легендой в истории "голубых".

Причина смерти на данный момент остается неизвестной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи сборная Италии

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