Чемпион Европы по футболу умер в возрасте 80 лет
Мир спорта понес очередную невосполнимую потерю.
Как сообщает пресс-служба Наполи, экс-хавбек клуба и сборной Италии Антонио Юлиано ушел из жизни в возрасте 80 лет.
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В составе "партенопейцев" Юлиано выигрывал Кубок страны, Англо-итальянский Кубок и Кубок Альп. В сборной полузащитник смог завоевать чемпионат Европы 1968 года.
После завершения игровой карьеры итальянец вернулся в стан Наполи в качестве спортивного директора. Именно при его пребывании на этой должности клуб подписал Диего Марадону, который является, вероятно, главной легендой в истории "голубых".
Причина смерти на данный момент остается неизвестной.
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