Экс-тренер сборной Англии умер в возрасте 80 лет

Бывший тренер сборной Англии Терри Венейблс умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила его семья

"Мы просим оставить нас наедине с собой в это невероятно печальное время, чтобы мы могли оплакать потерю этого прекрасного человека, с которым нам так повезло в жизни", - сказано в их заявлении.

Причиной смерти стала проигранная борьба с болезнью, которая не называется. С Терри также уже успел попрощаться его экс-подопечный Гарри Линекер, который назвал его самым лучшим тренером в карьере.

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"Я потрясен известием о смерти Терри Венейблса. Это был лучший, самый инновационный тренер, под руководством которого мне довелось играть. Но он был не просто отличным менеджером, он был ярким, обаятельным, остроумным, другом. Его будет очень не хватать. Посылаю любовь и соболезнования его супруге Иветт и семье. Покойся с миром, Терри", - написал бывший форвард в Twitter.

Помимо Англии Венейблс тренировал также Барселону, Кристал Пэлас, КПР и Тоттенхэм. В последних трех клубах он также успел поработать в качестве футболиста.

Сегодня, 26 ноября, перед матчем Тоттенхэма и Астон Виллы пройдет минута молчания в память о англичанине.

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