iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-тренер сборной Англии умер в возрасте 80 лет

Причиной смерти стала болезнь.
Сегодня, 15:07
Терри Венейблс / Getty Images
Терри Венейблс / Getty Images

Бывший тренер сборной Англии Терри Венейблс умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила его семья

"Мы просим оставить нас наедине с собой в это невероятно печальное время, чтобы мы могли оплакать потерю этого прекрасного человека, с которым нам так повезло в жизни", - сказано в их заявлении.

Причиной смерти стала проигранная борьба с болезнью, которая не называется. С Терри также уже успел попрощаться его экс-подопечный Гарри Линекер, который назвал его самым лучшим тренером в карьере.

Читай также: Президент клуба АПЛ умер в возрасте 78 лет

"Я потрясен известием о смерти Терри Венейблса. Это был лучший, самый инновационный тренер, под руководством которого мне довелось играть. Но он был не просто отличным менеджером, он был ярким, обаятельным, остроумным, другом. Его будет очень не хватать. Посылаю любовь и соболезнования его супруге Иветт и семье. Покойся с миром, Терри", - написал бывший форвард в Twitter.

Помимо Англии Венейблс тренировал также Барселону, Кристал Пэлас, КПР и Тоттенхэм. В последних трех клубах он также успел поработать в качестве футболиста.

Сегодня, 26 ноября, перед матчем Тоттенхэма и Астон Виллы пройдет минута молчания в память о англичанине.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия

Статьи по теме

Английский клуб исключили из Кубка страны Английский клуб исключили из Кубка страны
Экс-голкипер Ливерпуля признался, что у него была наркотическая зависимость Экс-голкипер Ливерпуля признался, что у него была наркотическая зависимость
Англия решила изменить формат кубка лиги Англия решила изменить формат кубка лиги
Футбольную ассоциацию Англии назвали "бесхребетной" из-за ситуации с Израилем Футбольную ассоциацию Англии назвали "бесхребетной" из-за ситуации с Израилем
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 117:46
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула 117:42
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Биатлон17:33
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Биатлон17:20
Йоханнес Бе проиграл двум немцам, украинцы не попали даже в ТОП-30
Украина16:55
Динамо уверенно обыграло Рух благодаря голам Тымчика и Кабаева
Европа16:54
Малиновский забил дебютный гол за Дженоа, расчехлив "пушку" с 30-ти метров
Формула 116:39
Ферстаппен закрыл сезон-2023 победой на Гран-при Абу-Даби
Европа16:33
Артета побил рекорд Венгера по победам
Европа16:21
Звезда Ливерпуля подписала многомиллионный контракт с Adidas
Европа15:56
Фанатский совет Эвертона поддержал клуб в апелляции штрафа за нарушение ФФП
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK