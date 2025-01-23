Арум выбрал более легендарного боксера между Пакьяо и Иноуэ

Авторитетный промоутер Боб Арум провел сравнение между карьерами действующего обладателя бесспорного титула во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ и экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

По словам функционера, японец является более исключительным боксером, который превосходит даже филиппинца.

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"Все бойцы уникальны. Пакьяо был великим боксером, великим чемпионом. Его карьера легендарна. Но карьера Наоя Иноуэ еще более легендарна. Просто в отличие от Мэнни, он покорял один дивизион за другим, не проиграв ни одного боя.

Также мы не можем сравнивать их достижения, потому что они как бойцы разные. Мэнни был безрассуден, именно поэтом Маркес сумел его нокаутировать. Иноуэ более дисциплинирован. Он гораздо более корректен на ринге. Он не рискует просто так и не делает глупости", - приводит слова Арума Boxing News 24/7.

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