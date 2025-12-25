iSport.ua
Реал выкупит звезду Серии A за смешные деньги

Королевский клуб вернет воспитанника.
Сегодня, 21:53       Автор: Антон Федорцив
Нико Пас / Getty Images
Нико Пас / Getty Images

Полузащитник итальянского Комо Нико Пас вернется в Испанию. Мадридский Реал воспользуется правом обратного выкупа хавбека, сообщает AS.

Трансфер аргентинца будет стоить "сливочным" всего 9 млн евро. Реал в августе прошлого года продал Паса за 6 млн, но зарезервировал возможность вернуть таланта. С тех пор полузащитник полностью раскрылся в Серии A.

В нынешнем сезоне Пас сыграл 16 матчей во всех турнирах (5 голов, 5 ассистов). Реал запланировал интегрировать хавбека в команду. Перепродажу аргентинского исполнителя мадридцы не рассматривают.

Тем временем итальянский Милан не смог подписать кипера с первой попытки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Комо Нико Пас

