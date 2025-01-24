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"Его время прошло": Дюбуа объяснил, почему одолеет Паркера

Британский чемпион выразил уверенность в своей победе над новозеландцем.
Вчера, 20:05
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от предстоящего боя против обладателя временного титула WBO Джозефа Паркера.

Британский боксер уверен, что во всем будет превосходить соперника, время которого, по его мнению, уже прошло.

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"Паркер был в форме в последних нескольких боях, но его время прошло.

Я буду на высоте в нашем поединке. Я буду лучше во всех отношениях. Вы увидите сочетание силы и скорости", - приводит слова Дюбуа DAZN Boxing.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Паркер предостерег Дюбуа от дальновидных планов.

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