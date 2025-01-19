"Все может случиться": Промоутер Дюбуа сделал прогноз на бой с Паркером

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниеля Дюбуа, поделился ожиданиями от ближайшего боя с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером.

Представитель британского боксера отметил, что верит в своего подопечного, но считает, что поединок может сложиться непредсказуемо.

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"Я буду уверен после боя. Я верю в него, поэтому мы устроили этот бой, но с этими большими ребятами все может случиться. Они большие ребята, они оба бросают бомбы.

Паркер не новичок. Он уже делал это, он был чемпионом мира. Сейчас он на коне. Вы видели в бою с Чжилеем, что у него сердце бойца. Он дважды был на канвасе в том бою, но все равно стиснул зубы и победил", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Паркер сделал смелый прогноз на бой с Дюбуа.

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