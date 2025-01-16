Паркер сделал смелый прогноз на бой с Дюбуа

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) поделился ожиданиями от боя с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

По словам представителя Новой Зеландии, он одержит победу, хоть британец имеет невероятную уверенность в себе.

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"Это будет тяжелый поединок, потому что я буду драться с соперником, который верит в себя и, кажется, наконец-то нашел уверенность в своих силах. Не могу сказать, что у него ее раньше не было, но сейчас он имеет ее еще больше.

Чтобы победить, я использую весь опыт, полученный за свою карьеру. Я буду действовать разумно и придерживаться тактики. Все зависит от плана на бой, который мы согласуем с моим тренером – возможно, я буду работать от обороны или наоборот, буду действовать наступательно.

Я одержу победу и стану двукратным чемпионом мира. Я очень уважаю Дюбуа, он многого добился, но сейчас мое время сиять", – сказал Паркер для George Groves Boxing Club.

Поединок Паркер - Дюбуа состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

Напомним, был назван соперник Джошуа, если Фьюри не возобновит карьеру.

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