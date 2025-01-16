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Назван соперник Джошуа, если Фьюри не возобновит карьеру

Энтони получит в соперники топового нокаутера.
Сегодня, 19:32
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх высказался о будущем Энтони Джошуа.

Функционер готов устроить бой британца против Деонтея Уайлдера, если Тайсон Фьюри завершит карьеру.

"Если вы хотите устроить что-то для британского рынка, то сейчас я желаю увидеть бой Джошуа и Уайлдера. 

Если Тайсон в данный момент недоступен, то почему не устроить поединок Джошуа - Уайлдер?", - сказал Аль аш-Шейх для talkSPORT.

Ранее Бриедис высказался о том, что Фьюри завершил карьеру.

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