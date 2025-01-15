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"Касса была бы сделана огромная": Бриедис высказался о том, что Фьюри завершил карьеру

Латвиец назвал поединок, в котором примет участие Тайсон.
Сегодня, 15:40
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис прокомментировал решение Тайсона Фьюри о завершении карьеры.

По словам латвийца, он считает, что британский боксер вернется на ринг, чтобы провести поединок с Энтони Джошуа.

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"Рано или не рано? Я думаю, что очень рано. На самом деле карьера у него была очень колоритная. В 2015 году, когда он победил Кличко, Фьюри попал в какую-то депрессию. Но не будем осуждать. Употреблял наркотики, потом даже хотел совершить суицид. С психикой там надо подработать. Больше над этим надо подумать.

Если бы Фьюри и Энтони Джошуа встретились, все было бы продано в тот же день, касса была бы сделана огромная. Так что, Фьюри, ты еще выйдешь в ринг. Я ставлю коэффициент 1 к 3, что ты выйдешь", - сказал Бриедис на своем YouTube-канале.

Ранее Холифилд назвал место Усика в истории супертяжеловесов.

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