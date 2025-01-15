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Опетая назвал приоритетного соперника - это не Александр Усик

Австралиец хочет стать абсолютным чемпионом мира.
Сегодня, 14:10
Джей Опетая / Getty Images
Джей Опетая / Getty Images

Обладатель титула IBF в первом тяжелом весе Джей Опетая высказался о своем будущем.

Австралийский боксер заявил, что поединок против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика не является приоритетным.

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Опетая хочет в следующем поединке встретиться в ринге с обладателем титулов WBO и WBA своей весовой категории мексиканцем Гильберто Рамирес.

"Я гонюсь за объединительными боями, и все. Во всех остальных вопросах, я дерусь с теми, с кем хотят все остальные. Мой интерес заключается только в объединительных боях.

Всегда присутствуют разговоры о разных противостояниях, но я надеюсь, что следующим станет Рамирес", - приводит слова австралийца Boxing Scene.

Ранее Холифилд назвал место Усика в истории супертяжеловесов.

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