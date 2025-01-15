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Промоутер Джошуа назвал потенциальных соперников после срыва боя с Фьюри

Эдди Хирн рассказал, какие поединки можно устроить его подопечному.
Сегодня, 10:28
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал о планах по поводу своего подопечного после срыва боя против Тайсона Фьюри, который объявил о завершении карьеры.

Представитель британского боксера перечислил потенциальных соперников, с которыми его клиент может встретиться в ринге.

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"Джошуа был бы готов к бою с Баколе. Он готов драться с кем угодно. Мы должны смотреть на большие бои, но я не хочу, чтобы он принял жестокий вызов без коммерческой выгоды. Это значило бы, что я не выполнил свою работу. Джошуа не так сильно сосредоточен на деньгах, как я.

Я бы хотел сделать бой против Мартина Баколе в Африке. Против Диллиана Уайта в Лондоне. Против Деонтея Уайлдера в Америке. С победителем поединка Агит Кабайел против Чжана Чжилея. Сейчас я просто перечисляю имена, но понятия не имею, возможны ли эти противостояния.

Если честно, кто действительно заводит Эй Джея, так это Тайсон Фьюри и победитель боя Даниэль Дюбуа - Джозеф Паркер. Это не значит, что он не готов к другим соперникам. Могу точно сказать только то, что Джошуа будет драться этим летом", - сказал Хирн в комментарии Seconds Out.

Ранее промоутер Фьюри сообщил, может ли Тайсон вернуться ради боя с Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн

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