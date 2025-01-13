Промоутер Фьюри сообщил, может ли Тайсон вернуться ради боя с Джошуа

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался по поводу Тайсона Фьюри (34-2–1, 24 КО).

Функционер допустил, что британец, который завершил карьеру, может возобновить карьеру для боя с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

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"Все зависит от Тайсона. Если он захочет, то сделает это. Если нет, то не сделает. Он никому ничего не должен доказывать", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

В двух последних боя Фьюри проиграл Александру Усику, который является объединенным чемпионом.

Ранее промоутер Фьюри высказался о завершение карьеры Тайсона.

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